Сергій Разумовський

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розраховує, що вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе повернутися до національної команди вже під час найближчого тренувального збору. Італійський фахівець підкреслив, що український вінгер залишається важливим футболістом для синьо-жовтих.

Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати — вибір очевидний. 100% краще мати. Ми всі неймовірно раді — керівництво УАФ, технічний персонал та футболісти, з якими я вже це обговорював. Я пам'ятаю, що він пропустив майже два роки. Я чекаю на Мудрика, але не збираюся тиснути. Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Маю велику надію, що він буде з нами на найближчому зборі. Андреа Мальдера

Михайло Мудрик не виходив на поле з листопада 2024 року. Його відсторонили від футбольної діяльності через допінгову справу, яка тривалий час залишалася невирішеною. У квітні 2026 року з’явилася інформація про чотирирічну дискваліфікацію українського футболіста. Після цього Мудрик оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді.

У липні 2026 року дискваліфікацію вінгера скасували. Відповідне рішення ухвалили після спільного перегляду справи Футбольною асоціацією та Всесвітнім антидопінговим агентством. Причиною стало оновлення правил WADA, які вплинули на оцінку ситуації навколо футболіста.

Збірна України у вересні розпочне виступи в новому сезоні Ліги націй. Команда Андреа Мальдери гратиме у групі Дивізіону B, де її суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.