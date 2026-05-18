Сергій Разумовський

Новопризначений головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про те, хто працюватиме разом із ним у тренерському штабі національної команди, а також пояснив, чому вирішив зробити акцент не лише на іноземних фахівцях, а й на українських спеціалістах, добре знайомих із внутрішньою кухнею вітчизняного футболу.

Під час спілкування з журналістами Мальдеру попросили детальніше пояснити, хто саме увійде до його штабу, зокрема чи справді до нього приєднається Тарас Степаненко. У відповідь італійський фахівець зазначив, що цього разу прибув без великої кількості власних помічників.

Мальдера підтвердив, що Степаненко ввійде до його штабу. Також помічниками будуть Володимир Єзерський та ще один італієць Паскуале Каталано.

Цього разу я привіз з собою менше людей. Зі мною поряд буде ще одна людина з Італії – це Паскуале Каталано, мій друг, з яким ми поділяємо дуже схожі ідеї щодо футболу, людина, якій я дуже довіряю. Але також цього разу мені хотілося б оточити себе українцями. І тому в нашому тренерському штабі також будуть Тарас Степаненко – людина, яку я тренував, людина, яка має надзвичайні цінності, яка надзвичайно прив’язана до українського футболу, розуміє цінність, яку несе в собі ця форма українського гравця. І мені дуже хотілося б, щоб він зміг передати ці цінності молодим гравцям. Також з нами буде Володимир Єзерський, він тренує юнацькі групи. Я не був його тренером, але багато чув про те, що це також людина великих цінностей. І ми будемо намагатися робити все від нас залежне для результату. Андреа Мальдера

