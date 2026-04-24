Сергій Разумовський

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган фактично підтвердив підготовку одного з найрезонансніших трансферів клубу в це літнє міжсезоння. За його словами, турецька команда вже оформила перехід українського півзахисника Руслана Маліновського, який на цей момент виступає за Дженоа. Про це повідомляє NTV Spor.

У своєму коментарі Доган прямо зазначив, що клуб уже закрив два трансфери. Серед них він назвав Маліновського та Караденіза. Також президент Трабзонспора додав, що найближчими днями команда планує оголосити й про інші підсилення, а переговори щодо нових переходів тривають. Водночас він утримався від розкриття інших імен, проте дав зрозуміти, що клуб продовжує активно працювати на трансферному ринку і має намір посилити склад ще кількома виконавцями.

Якщо слова президента відповідають фактичному стану справ, трансфер Маліновського можна вважати практично вирішеним. Для Трабзонспора це може стати дуже важливим підсиленням у центрі поля, адже українець має значний міжнародний досвід, хороше бачення гри, потужний удар і вміння впливати на атакувальні дії команди.

Руслан Маліновський став гравцем Дженоа у 2023 році, коли приєднався до італійського клубу на правах оренди. Уже наступного літа генуезці викупили його контракт за 7,7 мільйона євро, остаточно оформивши права на футболіста. У нинішньому сезоні 32-річний український півзахисник провів 31 матч, у яких забив шість м’ячів і віддав три результативні передачі, проводячи найрезультативнішу для себе кампанію.

У разі завершення переходу Малиновський поповнить українське представництво в Трабзонспорі. Наразі за турецький клуб уже виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов, тож Руслан може стати ще одним українцем у складі команди.

Водночас варто згадати, що взимку склад Трабзонспора залишив Данило Сікан, перейшовши до бельгійського Андерлехта. Вихованець Шахтаря донедавна був третім українцем у складі турецького клубу.