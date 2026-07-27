Сергій Разумовський

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський провів свій перший матч у складі Трабзонспора після переходу до турецького клубу. Українець узяв участь у контрольній зустрічі проти франкфуртського Айнтрахта та вийшов на поле з перших хвилин.

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке включив 31-річного футболіста до стартового складу. Маліновський отримав можливість провести повний тайм, а після перерви наставник турецької команди повністю оновив склад. У підсумку український хавбек відіграв лише перші 45 хвилин.

Дебют Маліновського припав на невдалий для Трабзонспора поєдинок. Турецький клуб поступився представнику німецької Бундесліги з рахунком 0:3.

Айнтрахт відкрив рахунок уже на дев’ятій хвилині зустрічі — результативним ударом відзначився Ларссон. Ще до завершення першого тайму перевагу франкфуртської команди подвоїв Буркгардт, який упевнено реалізував призначений пенальті.

Третій гол Айнтрахт забив після перерви. На 57-й хвилині м’яч у власні ворота відправив Нвайву, остаточно визначивши переможця контрольного матчу.

Контрольний матч

Трабзонспор – Айнтрахт 0:3

Голи: Ларссон, 9, Буркгардт, 38 (пен.), Нвайву, 57 (автогол)

Руслан Маліновський приєднався до Трабзонспора влітку 2026 року на правах вільного агента. Українець залишив Дженоа після завершення терміну дії контракту та продовжив кар’єру в турецькій Суперлізі. Угода півзахисника з Трабзонспором розрахована на три роки.

Нагадаємо, інший гравець збірної України Віктор Циганков віддаляється від Трабзонспора. Турки вже знайшли нового кандидата.