Павло Василенко

Турецький Трабзонспор, за який виступають українці Арсеній Батагов і Руслан Маліновський, зіткнувся з труднощами у пошуках нового правого вінгера. Переговори одразу з кількома кандидатами просуваються непросто, через що клуб уже почав розглядати альтернативні варіанти.

Як повідомив турецький журналіст Хасан Тунчел, слова якого наводить телеканал HT Spor, серйозні проблеми виникли у переговорах щодо українця Віктора Циганкова з Жирони та чилійця Даріо Осоріо з данського Мідтьюлланна.

«Трабзонспор не може переконати Осоріо. Вони вважають, що якщо їм вдасться це, то у них не буде жодних проблем із угодою з його клубом. З Циганковим справа не виходить, є проблеми», – зазначив Тунчел.

Не просувається й варіант із аргентинським вінгером Джанлукою Престіанні, який належить португальській Бенфіці. За інформацією джерела, каменем спотикання стали фінансові вимоги португальського клубу.

У зв'язку з цим Трабзонспор переключив увагу на вінгера англійської Астон Вілли Евана Гессанда. Турецький клуб уже працює над тим, щоб переконати самого футболіста погодитися на перехід.

«Клуб Престіанні має грошові очікування. Трабзонспор почав проявляти інтерес до Еванна Гессанда. Вони також намагаються переконати гравця. Якщо їм це вдасться, звідти може надійти пропозиція оренди з правом викупу», – додав журналіст.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Туреччини Трабзонспор розпочне 15 серпня виїзним матчем проти Касимпаші. Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.