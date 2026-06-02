Сергій Разумовський

Півзахисник Руслан Маліновський приєднався до розташування збірної України напередодні чергового товариського матчу літнього навчально-тренувального збору. Про прибуття хавбека повідомила пресслужба УАФ.

Уже 7 червня команда Андреа Мальдери проведе наступний контрольний поєдинок — суперником синьо-жовтих стане збірна Данії. Матч прийме Оденсе Стедіум в Оденсе, а старт гри запланований на 19:30.

Раніше повідомлялося, що Маліновський, як і воротар Андрій Лунін, зіткнувся з бюрократичними труднощами. Саме через це обидва футболісти не встигли прибути до табору національної команди до першого спарингу збору проти Польщі.

У своєму попередньому контрольному матчі збірна України здобула впевнену перемогу над поляками з рахунком 2:0. Авторами голів стали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, а дві результативні передачі у цій зустрічі виконав Віктор Циганков.