Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі підбив підсумки стартового матчу 23 туру Серії А проти Лаціо (2:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Минулого тижня ми виграли матч, в якому мали деякі проблеми в першому таймі, а сьогодні провели чудову гру, яку не заслуговували програти. Ми аналізуємо цю поразку з настроєм, протилежним до минулого тижня. Команда провела чудову гру, і хоча я її не переглядав, думаю, що можу це сказати.

Ми працювали над усіма аспектами, ми знали, що перед нами буде млява команда, але ми багато працювали з тактичної точки зору, що, можливо, іноді недооцінюється. Щотижня ми намагаємося витягнути щось з усіх гравців.

Три пенальті? Це антифутбол. Мені не подобається те, що я бачу. Ми рухаємося в напрямку, який не допомагає футболу, отримавши пенальті в ситуації, коли ми захищалися бездоганно, - пояснив Де Россі.