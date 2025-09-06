Малиновський нагадав про себе в Дженоа. Відео
Руслан відзначився голом
близько 2 годин тому
Руслан Малиновський / Фото - Getty Images
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський за відсутності в таборі збірної України взяв участь у спарингу команди Патріка Вієйра проти Ніцци (2:3).
На 74-й хвилині Руслан реалізував пенальті, якого не вистачило лігурійцям втримати нічийний результат.
За час виступів у складі Дженоа Малиновський зіграв 41 матч, відзначився чотирма голами та п'ятьма результативними передачами.