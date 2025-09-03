Павло Василенко

Адемола Лукман хотів покинути Аталанту цього літа. Однак угода зірвалася. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про рішення італійського клубу щодо гравця.

Нападник провів дуже хороший сезон за Аталанту. Однак останніми тижнями він наполегливо намагався покинути клуб.

Він хотів грати за суперника Аталанти в лізі, міланський Інтер. Він публічно домагався трансферу, але пропозицію нерадзуррі було відхилено.

Ближче до кінця трансферного вікна до гравця звернулася також Баварія. Однак Аталанта не була зацікавлена ​​в оренді з правом викупу.

Як повідомляє Романо, сам Лукман не розглядає можливість переходу до Туреччини. Це одна з країн, де трансферне вікно все ще відкрите.

Схоже, що попри попередні труднощі, нападник повернеться до гри в Аталанті, оскільки його включили до складу команди на Лігу чемпіонів. Раніше він навіть не сидів на лаві запасних у перших турах Серії А.

Минулого сезону Лукман провів 40 офіційних матчів за італійський клуб, забивши 20 голів і віддавши сім результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 60 мільйонів євро.