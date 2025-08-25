У суботу, 23 серпня, Дженоа на своєму полі розійшлося миром із Лечче (0:0) у поєдинку першого туру Серії А сезону-2025/26. Український півзахисник Руслан Малиновський так і не отримав часу, провівши весь матч на лаві запасних.

Після зустрічі наставник Дженоа Патрік Вієйра поділився зі ЗМІ своїми міркуваннями про тактику та пояснив, чому 32-річний хавбек не з'явився на полі.

«Так, це могло бути рішенням, але нам не вистачило трохи, щоб забити гол. Важливо прийняти труднощі, з якими ми зіткнулися, і в кінцевому підсумку ми здобули одне очко. Ми повинні продовжувати працювати, бо знаємо, що не все ідеально», – цитує Вієйра Pianeta Genoa 1893.

За час виступів у складі Дженоа Малиновський зіграв 41 матч, відзначився чотирма голами та п'ятьма результативними передачами.