Павло Василенко

Це літо – час значних змін у Манчестер Сіті. За словами інсайдера Фабріціо Романо, англійська команда прагне укласти угоду щодо захисника Мануеля Аканджі.

Сезон 2024/25 не був успішним для «містян». Головний тренер команди Хосеп Гвардіола вважає, що його склад занадто великий. Однак він хоче його скоротити.

Однією з потенційних жертв цього літа може стати Мануель Аканджі. За словами Романо, англійський клуб відкритий для продажу гравця.

З'явився потенційний покупець послуг досвідченого центрального захисника. Турецький Галатасарай хотів би мати швейцарського гравця у своєму складі.

Як повідомляє Романо, представники стамбульського клубу вилетіли до Великої Британії, щоб особисто завершити угоду.

Наразі немає жодної інформації про угоду ні з Манчестер Сіті, ні з самим гравцем. Однак турки з оптимізмом дивляться на всю операцію.

Аканджі провів загалом 40 офіційних матчів за Манчестер Сіті в сезоні 2024/25, віддавши дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 28 мільйонів євро.