Павло Василенко

Баєр з Леверкузена близький до підписання орендного контракту з 19-річним аргентинським півзахисником Клаудіо Ечеверрі з Манчестер Сіті до кінця сезону 2025/26 без права викупу.

За даними Sky Sport, медичний огляд заплановано одразу після завершення останніх формальностей. Очікується, що угоду буде закрито цього тижня.

Також аргентинським хавбеком цікавиться дортмундська Боруссія.

Ечеверрі перейшов до Манчестер Сіті з Рівер Плейт у 2024 році за 18 мільйонів євро, а потім «містяни» віддали його в оренду аргентинському клубу.