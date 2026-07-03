Сергій Разумовський

Фенербахче офіційно повідомив про підписання захисника Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Натана Аке. Турецький клуб оголосив про досягнення домовленості з футболістом через свою пресслужбу.

Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.



2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026

У повідомленні на офіційному сайті Фенербахче зазначається, що клуб узгодив контракт із нідерландським захисником. Після завершення відпустки Аке має приєднатися до нової команди на тренувальному зборі в Австрії.

Натан Аке брав участь у чемпіонаті світу-2026 у складі збірної Нідерландів, тому наразі футболіст отримав час на відпочинок після міжнародного турніру. Очікується, що вже після відпустки він розпочне підготовку до нового сезону разом із Фенербахче.

При цьому турецький клуб офіційно не розкрив фінансові деталі угоди та не уточнив формат переходу. У заяві Фенербахче не повідомляється, чи йдеться про повноцінний трансфер, оренду або іншу форму домовленості з Манчестер Сіті.

Водночас інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X розкрив подробиці переходу. За його інформацією, 31-річний нідерландський захисник стане гравцем Фенербахче на постійній основі. Сума трансферу має скласти 7 мільйонів фунтів, а ще 1,5 мільйона фунтів передбачені у вигляді бонусів.

🚨🔵🟡 Nathan Ake’s move to Fenerbahçe will be on permanent deal from Manchester City.



Fee worth £7m plus £1.5m in add-ons.



Clubs in contact to finalise the agreement, that’s why there’s still no statement from Man City - as @Jack_Gaughan reports. pic.twitter.com/g5kDLkgL4d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Для Манчестер Сіті цей трансфер означає прощання з одним із досвідчених гравців оборони, який провів у клубі кілька успішних сезонів. Аке виступав за англійську команду з літа 2020 року. Тоді Манчестер Сіті придбав його у Борнмута за 45,3 мільйона євро.

Улітку 2023 року нідерландець продовжив контракт із Манчестер Сіті до літа 2027-го. Таким чином, на момент переходу до Фенербахче в Аке залишався ще один рік чинної угоди з англійським клубом.

За час виступів за Манчестер Сіті Натан Аке провів 177 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 10 забитих м’ячів та 2 результативні передачі. Захисник не завжди був беззаперечним гравцем стартового складу, однак регулярно отримував ігровий час та залишався важливою частиною ротації команди.

Разом із Манчестер Сіті Аке здобув низку престижних трофеїв. Він чотири рази ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок Англії та Кубок англійської ліги. Також нідерландець тріумфував у Лізі чемпіонів, Суперкубку Англії та клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, свіже придбання Манчестер Сіті ввійшов до п'ятірки надорожчих трансферів в історії.