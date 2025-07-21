Хавбек Челсі та збірної Англії Коул Палмер може повернутися в Ман Сіті, повідомляє Fichajes.

Після відходу з Ман Сіті молодий талант здивував усіх своїм вражаючим зростанням. Ця угода стала величезним успіхом для Челсі, який впевнений, що втримає свою головну зірку.

Пеп Гвардіола, який завжди захоплювався його талантом, сповнений рішучості повернути його за будь-яку ціну. Іспанський тренер хоче, щоб Палмер повернувся в рідний клуб, а сума трансферу може сягнути позначки 170 мільйонів, що зробить Палмера найдорожчим трансфером в АПЛ після Деклана Райса (Арсенал) та Джека Гріліша.

Нагадаємо, Челсі викупив Палмера в Ман Сіті за 47 мільйонів євро. Його діюча угода з лондонцями розрахована до літа 2033 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно в 120 мільйонів євро.

В сезоні 2024/25 Палмер провів 52 матчі: 18 голів, 14 асистів.

Палмер розкрив рецепт успіху Челсі в фіналі КЧС.