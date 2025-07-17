Манчестер Сіті та Баварія зацікавлені у підписанні Доннарумми
Футболіст ще не вирішив питання щодо контракту з ПСЖ
близько 24 годин тому
Вже наступного літа закінчується контракт італійського голкіпера Джанлуїджи Доннарумми з французьким ПСЖ, і зараз сторони ведуть переговори про можливе продовження співпраці. Поки що питання залишається відкритим, 26-річний воротар неминуче буде в центрі уваги трансферних чуток.
Інтерес з боку лондонського Челсі давно не є сенсацією, проте тепер у боротьбу за гравця готові включитися й інші топ-клуби, зокрема Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія, про це повідомив Ніколо Скіра.
Головною проблемою може стати рівень заробітної плати: у Парижі Доннарумма отримує 12 мільйонів євро на рік, тоді як ПСЖ має намір знизити цю суму у новому контракті.
Минулого сезону італієць провів 47 матчів, пропустив 43 м'ячі і в 17 зустрічах зберіг ворота сухими.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ відновить перемовини з Борнмутом щодо Забарного.