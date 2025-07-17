Вже наступного літа закінчується контракт італійського голкіпера Джанлуїджи Доннарумми з французьким ПСЖ, і зараз сторони ведуть переговори про можливе продовження співпраці. Поки що питання залишається відкритим, 26-річний воротар неминуче буде в центрі уваги трансферних чуток.

Інтерес з боку лондонського Челсі давно не є сенсацією, проте тепер у боротьбу за гравця готові включитися й інші топ-клуби, зокрема Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія, про це повідомив Ніколо Скіра.

Головною проблемою може стати рівень заробітної плати: у Парижі Доннарумма отримує 12 мільйонів євро на рік, тоді як ПСЖ має намір знизити цю суму у новому контракті.

Минулого сезону італієць провів 47 матчів, пропустив 43 м'ячі і в 17 зустрічах зберіг ворота сухими.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ відновить перемовини з Борнмутом щодо Забарного.