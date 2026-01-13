Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився враженнями після перемоги своєї команди у 1/32 фіналу Кубка Англії над Барнслі з рахунком 4:1.

«Гарна перемога. Справа не лише у грі, а в результаті. Ми хотіли пройти до наступного раунду, і ми це зробили. Чотири гарні голи. Удари з-за меж штрафного майданчика — не завжди легко пробити оборону суперника, для будь-якої команди у світі, але точно не для нас.

У нас є кілька способів забити — стандартні положення, удари з-за меж штрафного майданчика, виходи віч-на-віч. Сьогодні ми побачили удар з-за меж штрафного майданчика і вихід віч-на-віч від Фрімпонга.

І зрештою, третім голом ми побачили індивідуальну майстерність Кертіса, Юго та Флоріана, яка призвела до гарного голу. Так що так, ми забили кілька гарних голів», — розповів Слот.