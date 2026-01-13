Стало відомо, на кого потрапили українці в 4 раунді Кубка Англії
Троє легіонерів продовжують боротьбу за трофей
27 хвилин тому
Фото - FA
12 січня на стадіоні «Енфілд» відбулося жеребкування 4 раунду Кубка Англії в присутності відомих в минулому гравців - Стіва Макманамана та Джолеона Лескотта.
За вихід до наступного раунду змагатимуться троє українців - Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Максим Таловєров (Сток Сіті), Тимур Тутєров (Сандерленд).
Клуби, які вийдуть до 1/8 фіналу отримають 127 тисяч фунтів стерлінгів з призового фонду на сезон 2025/26.
Матчі 4 раунду Кубка Англії відбудуться 13-16 лютого.