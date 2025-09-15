Манчестер Юнайтед може придбати хавбека збірної України
Джерело повідомило подробиці
35 хвилин тому
Фото - УАФ
Журналіст Володимир Звєров розповів, що Манчестер Юнайтед розглядає можливість придбати півзахисника Брентфорда та національної збірної України Єгора Ярмолюка.
«Знаю про дуже серйозний інтерес, не просто про цікавість, Манчестер Юнайтед до Ярмолюка. МЮ точно треба розв’язувати проблеми в опорній зоні. Це 100%», – сказав журналіст в ефірі YouTube-програми Звєров «ПроФутбол».
Ярмолюк в цьому сезоні провів за Брентфорд п’ять матчів без результативних дій.
У складі збірної України він відіграв чотири поєдинки.
Контракт Ярмолюка з Брентфордом чинний до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 мільйонів євро.