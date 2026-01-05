Сергій Разумовський

У керівництві Манчестер Юнайтед, за даними The Telegraph, посилюється напруга у взаєминах із головним тренером Рубеном Аморімом. У клубі нібито дедалі більше незадоволені тактичними рішеннями португальського фахівця й намагаються вплинути на нього, щоб він переглянув обрану ігрову модель.

Зокрема, спортивний директор Джейсон Вілкокс, як повідомляється, наполягає на відмові від схеми 3-4-2-1, яку Аморім активно застосовує, на користь більш класичної розстановки з четвіркою захисників. Від 40-річного тренера очікують більшої гнучкості, готовності варіювати підхід і адаптуватися під бачення клубу та доступні ресурси.

Водночас невдоволення, за інформацією джерела, є й з іншого боку. Самого Аморіма не влаштовує позиція керівництва щодо зимового трансферного вікна: у Манчестер Юнайтед, як зазначається, наразі не планують суттєво підсилювати склад. На тлі нестабільних результатів така обережність на ринку викликає у тренера занепокоєння й лише додає напруги всередині клубу.

