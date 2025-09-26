Керівництво Манчестер Юнайтед готове без компенсації відпустити трьох футболістів, аби звільнити кошти для гучного підсилення середньої лінії. Про це повідомляє The Sun.

Головним кандидатом на вихід називають 33-річного півзахисника Каземіро, одного з найбільш високооплачуваних гравців клубу. Також червоні дияволи не розраховують на крайнього нападника Джейдона Санчо, який нині виступає в Астон Віллі на правах оренди.

Ще одним потенційним новачком трансферного ринку стане лівий захисник Тірелл Маласія. Минулого літа 26-річний нідерландець міг перебратися до Туреччини, але перехід зірвався.

Контракти всіх трьох футболістів діють до літа 2026 року, однак клуб готовий попрощатися з ними вже в наступне міжсезоння, щоб розвантажити зарплатну відомість і профінансувати ключовий трансфер у центр поля.

Свій наступний матч Манчестер Юнайтед проведе проти Брентфорда у суботу, 27 вересня. Початок о 14:30.