Манчестер Юнайтед має намір посилити центр поля та готує велику пропозицію для мадридського Реалу. Англійський клуб планує включити до обміну свого талановитого півзахисника Коббі Мейну і додати до цього 50 мільйонів євро заради переходу Федеріко Вальверде, повідомляє Defensa Central.

Однак у Реалі не розглядають такий варіант. Керівництво клубу вважає 27-річного уругвайця найважливішою фігурою нинішнього складу та одним із кандидатів на капітанську пов'язку в майбутньому, тому його продаж виключено.

Що стосується Мейну, то він має величезний потенціал, але з приходом Рубена Аморіма він отримує занадто мало ігрового часу. Цього сезону в АПЛ англієць провів лише 76 хвилин у трьох зустрічах, хоча влітку наполягав на оренді чи повноцінному переході.

У Мадриді справді уважно стежать за розвитком Мейну і відзначають його перспективність, але рішення щодо можливого трансферу поки що не прийнято. Сам футболіст мріє одного разу опинитися на Сантьяго Бернабеу, проте на даний момент зосереджений на власному прогресі та регулярній ігровій практиці.

Раніше МЮ обіграв Челсі в АПЛ.