У Манчестері пройшов поєдинок п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги, де Манчестер Юнайтед вдома зустрічався з Челсі.

На Олд Траффорд господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. Вже на п'ятій хвилині лондонці залишились у меншості – пряму червону картку отримав голкіпер Роберт Санчес. За дев'ять хвилин Бруну Фернандеш відкрив рахунок на користь Юнайтед.

На 37-й хвилині Каземіро подвоїв перевагу манкуніанців, але ще до перерви, на 45+5, він був вилучений за друге попередження. Наприкінці зустрічі Челсі зумів скоротити розрив завдяки голу Трево Чалоби на 80-й хвилині, проте змінити результат матчу гості не змогли.

Англійська Прем'єр-ліа, п'ятий тур

Манчестер Юнайтед — Челсі 2:1

Голи: Фернандеш, 14, Каземіро, 37 — Чалоба, 80