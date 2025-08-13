Павло Василенко

Як повідомляє видання ABC Sevilla, Манчестер Юнайтед поставив Антоні ультиматум до кінця цього тижня, щоб він прийняв одну з їхніх пропозицій щодо його відходу з клубу. Наразі бразилець має кілька пропозицій на суму від 30 до 40 мільйонів євро, одна з яких від Саудівської Аравії, але сам гравець непохитний у тому, що воліє повернутися у Бетіс, де провів другу частину минулого сезону.

Саме з зелено-білою командою він вразив своїми виступами та записав на свій рахунок 9 голів і 5 результативних передач у 26 матчах. Однак Манчестер Юнайтед був непохитний у тому, що він повинен обрати команду, до якої перейде, інакше наступний сезон він проведе на тренуваннях з молодіжними командами та дивитиметься матчі «червоних дияволів» з трибун.

Таким чином, англійський клуб намагається пришвидшити можливу угоду щодо гравця та протидіяти спробам бразильця та Бетіса заблокувати інші угоди для нього і таким чином змусити Манчестер Юнайтед знову погодитися на оренду.

Кілька різних авторитетних джерел вже підтвердили інформацію про те, що Антоні відхилив кілька пропозицій, зокрема дуже вигідну пропозицію із Саудівської Аравії.

Манчестер Юнайтед намагається зробити все можливе, щоб розлучитися з небажаними гравцями, і таким чином зібрати додаткові кошти, які будуть інвестовані в нові трансфери до кінця трансферного вікна, що відбудеться приблизно через двадцять днів.