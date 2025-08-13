Павло Василенко

З'являється все більше ознак того, що Расмус Гойлунд покине Манчестер Юнайтед цього літа. Інсайдер Фабріціо Романо оприлюднив нову інформацію щодо нападника.

Датчанин провів не дуже успішний сезон з «червоними дияволами». Незважаючи на це, раніше він обіцяв залишитися на «Олд Траффорд».

Спочатку він не розглядав можливість зміни обстановки. Після того, як до команди приєднався Беньямін Шешко, Гойлунд почав змінювати свою думку.

Мілан наполегливо прагне його придбати. Россонері прагнуть перебудувати свою команду після невдалого сезону 2024/25. Массіміліано Аллегрі нещодавно обійняв посаду головного тренера.

Італійський клуб вже узгодив умови потенційного трансферу з Манчестер Юнайтед. Це буде оренда з правом викупу.

Спочатку Мілан мав би заплатити шість мільйонів євро, а у разі постійного трансферу – ще 45 мільйонів. Італійський клуб також мав би покрити всю зарплату гравця.

Россонері все ще намагаються переконати Гойлунда приєднатися до їхнього проєкту. Спочатку гравець неохоче змінював своє оточення, але тепер він починає звикати до повернення до Серії А, де 22-річний форварда раніше виступав за Аталанту.

У сезоні 2024/25 данець провів загалом 52 офіційні матчі за Манчестер Юнайтед, забивши 10 голів і віддавши чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.