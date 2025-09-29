У матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав виїзної поразки від Брентфорда з рахунком 1:3. Після шести зіграних зустрічей команда має лише 7 очок і посідає 14-те місце у турнірній таблиці.

З кожним новим туром у пресі посилюються розмови про можливу відставку Рубена Аморіма з посади головного тренера, проте сам наставник стверджує, що подібні розмови його не хвилюють.

«Я ніколи не хвилююся за свою роботу — я не така людина. Це не моє рішення. Я робитиму все можливе кожну хвилину, яку тут перебуваю», — сказав Аморім у ефірі BBC.

Перед поєдинком фахівець зазначав, що має план на гру проти Брентфорда, але передбачити, як він спрацює на практиці, не береться.