Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу 21 туру АПЛ проти Брайтона. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я не маю жодних сумнівів, що ми маємо командний дух. Якщо Челсі не може перейти центр поля, коли ми граємо через 48 годин після Сандерленда, це неймовірно. В кожному матчі у нас є хороші моменти.

Зараз ми не можемо ротувати склад через травми. У нас є талановита молодь. Іноді я шкодую, що не даю їм більше ігрового часу, а молоді гравці ніколи не розчаровують, вони не просять дозволу і мають чисту голову, - сказав Гвардіола.