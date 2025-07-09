Мареска: «Дуже щасливі, що вийшли у фінал Клубного чемпіонату світу»
Головний тренер Челсі оцінив перемогу над Флуміненсе та виступ команди у сезоні
11 хвилин тому
Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував вихід лондонців до фіналу клубного чемпіонату світу. У півфіналі команда перемогла Флуміненсе з рахунком 2:0 завдяки дублю Жоао Педро.
– Це велике досягнення. Сезон був фантастичним, ми увійшли до топ-4 АПЛ, виграли Лігу конференцій, а тепер ми у фіналі цього турніру – ми дуже, дуже щасливі.
Ми знаємо, що у нас є гравці, здатні забивати, і ми повинні допомагати їм опинятися у таких ситуаціях. Ми знаємо, що Жоао це вміє. Ніколас Джексон – наш гравець. Минулого сезону він зіграв майже у всіх матчах. Сьогодні Жоао вийшов у стартовому складі, і він був у порядку. Чесно кажучи, я дуже радий конкуренції всередині команди, бо знаю, як складно грати у кожному матчі.
Ми рухаємося від гри до гри. Нарешті на нас чекає останній матч сезону, і, сподіваюся, ми зможемо виграти турнір.
Також Мареска зазначив, що у іншому півфіналі Реал - ПСЖ фіналі зустрінуться два топ-клуби.
– Це дві команди найвищого рівня, одна виграла Лігу чемпіонів цього сезону, інша – минулого. Це топ-клуби, але ми пишаємося і щасливі бути тут, – сказав наставник Челсі в інтерв’ю DAZN.