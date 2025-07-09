Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував вихід лондонців до фіналу клубного чемпіонату світу. У півфіналі команда перемогла Флуміненсе з рахунком 2:0 завдяки дублю Жоао Педро.

– Це велике досягнення. Сезон був фантастичним, ми увійшли до топ-4 АПЛ, виграли Лігу конференцій, а тепер ми у фіналі цього турніру – ми дуже, дуже щасливі.

Ми знаємо, що у нас є гравці, здатні забивати, і ми повинні допомагати їм опинятися у таких ситуаціях. Ми знаємо, що Жоао це вміє. Ніколас Джексон – наш гравець. Минулого сезону він зіграв майже у всіх матчах. Сьогодні Жоао вийшов у стартовому складі, і він був у порядку. Чесно кажучи, я дуже радий конкуренції всередині команди, бо знаю, як складно грати у кожному матчі.

Ми рухаємося від гри до гри. Нарешті на нас чекає останній матч сезону, і, сподіваюся, ми зможемо виграти турнір.