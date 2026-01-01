Енцо Мареска знаходиться на межі відходу з Челсі після повного розриву відносин з керівництвом клубу, повідомляє The Guardian.

Італієць, якого вболівальники освистали після крайньої гри з Борнмутом (2:2), не поїде з командою на недільну гру проти Манчестер Сіті.

Напругу у відносинах між тренером та клубом внесли висловлювання Марески про розчарування проектом, що впливають на самостійність в ухваленні рішень. В клубі були готові дати тренеру час, щоб виправити ситуацію, якщо в найближчих матчах результати покращаться.

Швидше за все, розставання Челсі з Марескою. відбудеться в четвер, 2 січня. Джерела вказують, що Мареска хоче покинути клуб, але незрозуміло, чи готовий він піти без компенсації.

Челсі, у разі прощання з Марескою, може замінити його на Ліама Росеньйора, який нині керує сестринським Страсбуром у Лізі 1.

Мареска очолив Челсі влітку 2024 року. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу. Його контракт діє до 2029 року з опцією продовження на 1 рік.