Асистент головного тренера Челсі Віллі Кабальєро підбив підсумки матчу 19 туру АПЛ проти Борнмута (2:2). Його слова наводить Football.London.

Це був божевільний перший тайм. Ми відігралися і вийшли вперед, але потім відразу ж пропустили гол. Це нам потрібно якомога швидше поліпшити і виправити. Ми створювали моменти, і в другому таймі у нас теж були моменти.

На жаль, ми не змогли виграти матч, і це трохи розчаровує. Ми заслуговували набрати три очки більше, ніж Борнмут, але набрали тільки одне, тому що сьогодні ми пропустили два голи. Не вистачало тільки завершення атак, тому що ми часто заходили в штрафну і робили багато кросів.

Ми вдосконалюємося в певних областях, але нам все ще потрібно навчитися перемагати і утримувати рахунок, коли ми ведемо. Ми доклали багато зусиль, щоб повести 2:1, але нам не вдалося взяти три очки. Завжди неприємно пропускати після стандартів, але це частина гри. Коли ти пропускаєш двічі в одній грі, це важко, розповів Кабальєро.