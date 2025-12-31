Головному тренеру Челсі Енцо Маресці стало погано після завершення домашнього матчу 19-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Борнмута (2:2). Про це повідомив журналіст talkSPORT Алекс Крук.

За інформацією джерела, через погане самопочуття 45-річний італійський спеціаліст не з’явився на післяматчевій пресконференції.

Після 19 зіграних матчів у поточному сезоні АПЛ Челсі набрав 30 очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці. Лондонський клуб відстає від лідера чемпіонату Арсенала на 15 балів.

Результати команди в останніх турах викликають занепокоєння. У трьох попередніх матчах Прем’єр-ліги Челсі здобув лише два очки, а на відрізку з семи останніх поєдинків чемпіонату лондонці набрали сім балів, здобувши лише одну перемогу.