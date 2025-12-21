Головний наставник Челсі Енцо Мареска прокоментував результат зустрічі з Ньюкаслом, що завершилася внічию 2:2 в рамках 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, поспілкувавшись із представниками преси.

«Я думаю, після першого тайму вони точно заслуговували виграти. З моєї точки зору, після другого тайму ми заслуговували на перемогу. Це моя точка зору. Після того як ми забили другий гол, у нас було три, або чотири чисті моменти, щоб забити ще один. У них був один момент з Барнсом, це єдиний, який я пам’ятаю як справжній шанс. Але загалом, я думаю, що нічия – правильний результат.

Ми щось змінили на перерві, ми підкоригували деякі речі. Але, загалом, я думаю, що у цьому стадіоні, коли програєш 0:2 у першому таймі, відігратися нелегко для будь-якої команди.

Безумовно, у першому таймі є моменти, які можна зробити краще. Але те, що вони показали у другому таймі – характер, згуртованість – ними треба пишатися. Тому що ви краще за мене знаєте: тут, у «Ньюкаслі», програвати 0:2 на виїзді, при цьому шумі, атмосфері – це нелегко. Не багато команд можуть таке зробити, а вони змогли», — сказав Мареска.