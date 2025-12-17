Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився думкою про перемогу своєї команди у чвертьфінальному матчі Кубка англійської ліги проти Кардіффа з рахунком 3:1.

«Це той тип матчів, після яких я ще більше закохуюся в гравців, тому що ви не можете уявити, наскільки легко оступитися, посковзнутися — це підступні ігри. Щосезону є команди, які програють клубам з Ліги 1 або Ліги 2. Потрібно бути уважними.

Кардіфф дуже добре організований. Без м’яча вони діють дуже інтенсивно. Ми очікували труднощів у першому таймі, зважаючи на те, що Тайрік грає небагато, Гіу грає небагато, Факундо грає небагато — їм потрібні хвилини, щоб набрати ритм. У першому таймі ми дуже добре діяли без м’яча. Нам було складно створювати моменти, але ми цього очікували. У другому таймі ми внесли зміни й стали кращими. Ми заслужили на перемогу в цьому матчі.

Я радий, що ми зіграємо ще один півфінал. Це те, на що заслуговують уболівальники. Наприкінці був чудовий момент, я це дуже ціную. Я завжди вдячний. Я багато разів говорив на пресконференціях, що підтримка завжди була з нами, розуміючи, що в усьому світі, коли ти не перемагаєш, уболівальники не можуть бути щасливими. Зараз ви не можете уявити, наскільки я щасливий за гравців — для них це ще один півфінал, і для фанатів, для всіх», — наводить слова Марески прес-служба клубу.