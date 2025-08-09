Павло Василенко

Серія підписань колишнього чемпіона Англії вже коштувала 280 мільйонів євро. Є багато ознак того, що це не кінець трансферів Челсі.

Як зізнався Енцо Мареска, клуб все ще шукає нового центрального захисника. Якщо можливо, вони підпишуть одного з них протягом поточного трансферного вікна.

«Підписання нового центрального захисника є для мене пріоритетом. Побачимо, чи вирішимо ми це зробити», – сказав менеджер «Челсі».

Підписання контракту з центральним захисником частково є відповіддю на серйозну травму, яку отримав інший гравець. Леві Колвілл отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Молодий англієць буде поза грою кілька місяців.