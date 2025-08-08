Катастрофа для молодого гравця Челсі, він пропустить значну частину сезону після операції
Захисник потрапив в лазарет клубу
близько 1 години тому
Англійський футболіст Леві Колвілл успішно переніс операцію на передній хрестоподібній зв'язці, але Челсі проведе більшу частину наступного сезону без гравця захисної лінії.
«Леві Колвілл успішно переніс операцію на передній хрестоподібній зв'язці. Він повернувся до тренувального центру в Кобхемі на початку цього тижня, але, на жаль, отримав травму на тренуванні. Медичні обстеження підтвердили необхідність операції. Тепер Леві розпочне своє відновлення під наглядом та підтримкою медичного відділу клубу», – йдеться у заяві ФК Челсі.
Переможці Клубного чемпіонату світу зіграють проти Крістал Пелас у своєму першому матчі нового сезону Англійської Прем'єр-ліги на «Стемфорд Брідж» 17 серпня.
