Форварди Ніколас Джексон і Крістофер Нкунку залишать Челсі під час літнього трансферного вікна, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Рішення про звільнення Джексона та Нкунку було прийняте спільно клубом і гравцями. Джексон перебуває в сфері інтересів Ньюкасла і кількох клубів італійської Серії А. Також на нього може претендувати Тоттенгем у разі трансферу Рішарлісона.

Паралельно Челсі підсилив атаку новими виконавцями: форвардами Ліамом Делапом (Іпсвіч) та Жоао Педро (Брайтон), а також вінгерами Джеймі Гіттенсом (Боруссія Дортмунд) і Естевао (Палмейрас). З оренди повернулися Рахім Стерлінг (Арсенал) та Армандо Бройя (Евертон).

Водночас залишається невизначеним майбутнє українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Хоч він тимчасово відсторонений через допінговий скандал, але Мудрик включений до заявки Челсі на сезон 2025/26. До призупинення кар’єри Мудрик в сезоні 24/25 зіграв 15 офіційних матчів, забив 3 голи та зробив 5 гольових передач, його ринкова вартість становить близько 18 мільйонів євро.