Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки перемоги над Бенфікою (1:0) у другому турі загального етапу Ліги чемпіонів.

– Гравці добре попрацювали. Перший тайм ми провели краще, ніж другий, якщо говорити про володіння м’ячем та створення моментів. У другій половині зустрічі рівень гри впав.

У попередніх матчах ми пропускали по 2-3 голи, так не можна. Потрібно краще оборонятися. Приємно, що сьогодні ми зіграли на нуль.

Тішить, що ми стаємо сильнішими і навіть у меншості здобуваємо перемогу. Я думаю, що у моменті з другою жовтою карткою Жоао Педро дотику не було, але епізод виглядав доволі небезпечно.

Для нас це нова пригода, яка почалася цього сезону, і ми з кожним матчем стаємо кращими, – сказав Мареска в ефірі TNT Sports.