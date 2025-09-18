Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Баварії (1:3). Його слова наводить Football London.

Думаю, перші 20 хвилин ми почали дуже, дуже добре, створили два ключові моменти. Потім пропустили гол, динаміка трохи змінилася, але навіть незважаючи на це, ми продовжили грати і забили гол. Напевно, забитий нами гол – це також непросте рішення для головного арбітра, адже можна судити по-різному, але це не наша проблема.

Я з вами не згоден, тому що ви сказали, що другий тайм був набагато кращим за перший, до пропущеного нами гола, і ще 10 хвилин після нього. У такому турнірі команді потрібно було повністю зосередитися і грати всі 90 хвилин. Думаю, ми грали добре, але не всю гру, - розповів Мареска.