Маркевич дав пораду Бражку після поразки Динамо у Лізі конференцій
Фахівець оцінив дії хавбека у ЛК
близько 2 годин тому
Фото - ФК Динамо
У четвер, 2 жовтня, Динамо з рахунком 0:2 поступилося Крістал Пелас у Любліні в поєдинку першого туру основного етапу Ліги конференцій.
Колишній головний Карпат, Металіста і Дніпра Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту Sport-Express.ua висловився щодо становища Володимира Бражка.
«Другий гол… Я пораджу Бражку навчитися краще грати у відборі, дуже легко дає себе обігравати. Пригадайте, що й у грі з Карпатами з ним таке ж саме було: теж дав себе на фланзі обіграти й прострелити у карний майданчик. Обидва моменти завершились голами».
Динамо без набраних очок посідає 28-е місце у таблиці Ліги конференцій.
У другому турі турніру, 23 жовтня, біло-сині в гостях зіграють проти турецького Самсунспора.