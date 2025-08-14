Маркевич оцінив шанси Полісся пройти Пакш у відборі Ліги конференцій
Фахівець дав чіткий прогноз
28 хвилин тому
Фото - ФК Полісся
Український тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та угорським Пакшем.
«Я скажу, що Пакш нічого такого видатного собою не являє. Полісся сильніше за угорську команду, житомирський колектив реалізував свої моменти за рахунок вищої майстерності футболістів. Я не думаю, що щось станеться екстраординарне. Полісся пройде далі. Прогноз? Житомирська команда точно не програє».
Матч-відповідь між Пакшем та Поліссям буде зіграно сьогодні, початок гри о 20:00 за Києвом.
Перший поєдинок завершився впевненою перемогою житомирської команди з рахунком 3:0.
