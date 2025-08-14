Пакш – Полісся. Де дивитися трансляцію матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок пройде в Угорщині
36 хвилин тому
Фото - ФК Полісся
Сьогодні у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій житомирське Полісся зіграє на виїзді з угорським Пакшем на стадіоні «Фехерварі уті Стадіон» (вміщує 6 100 глядачів) в угорському місті Пакш. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Де дивитися матч Пакш – Полісся
В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.
Переможець пари Полісся – Пакш в останньому етапі відбору Ліги конференцій 21 та 28 серпня зіграє з італійською Фіорентиною.
