Павло Василенко

Сьогодні у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій житомирське Полісся зіграє на виїзді з угорським Пакшем на стадіоні «Фехерварі уті Стадіон» (вміщує 6 100 глядачів) в угорському місті Пакш. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч Пакш – Полісся

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Переможець пари Полісся – Пакш в останньому етапі відбору Ліги конференцій 21 та 28 серпня зіграє з італійською Фіорентиною.