Колишній тренер Дніпра, Металіста і збірної України Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився думкою щодо результату матчу між Шемрок Роверс і Шахтарем.

«Щодо прогнозу на гру з Шемрок Роверс, то, на мою думку, Шахтар переможе з різницею у два голи.

Донецька команда має перемагати. З мотивацією у гравців Шахтаря має бути все гаразд, бо ж три очки практично гарантують їм вихід у плейоф Ліги конференцій».