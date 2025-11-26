Маркевич спрогнозував результат матчу Ліги конференцій Шемрок Роверс – Шахтар
Експерт впевнений у перемозі української команди
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Колишній тренер Дніпра, Металіста і збірної України Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився думкою щодо результату матчу між Шемрок Роверс і Шахтарем.
«Щодо прогнозу на гру з Шемрок Роверс, то, на мою думку, Шахтар переможе з різницею у два голи.
Донецька команда має перемагати. З мотивацією у гравців Шахтаря має бути все гаразд, бо ж три очки практично гарантують їм вихід у плейоф Ліги конференцій».
Матч четвертого туру основного етапу Ліги конференцій Шемрок Роверс – Шахтар відбудеться 27 листопада в Дубліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.