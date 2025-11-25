УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій Шемрок Роверс – Шахтар
Поєдинок пройде у четвер
близько 3 годин тому
Фото - Getty Images
Головним арбітром матчу четвертого туру основного етапу Ліги конференцій Шемрок Роверс – Шахтар буде словак Філіп Глова. Про це проінформувала пресслужба УЄФА.
Асистентами Глови будуть його співвітчизники Даніель Полачек і Петер Беднар, четвертим рефері – Балінт Кішш.
За відеоповтор відповідатиме польська бригада. Головним на VAR призначений Пьотр Ласик, помічником – Лукаш Кужма.
Поєдинок Шемрок Роверс – Шахтар відбудеться у четвер, 27 листопада. Початок гри у Дубліні о 22:00 за київським часом.