Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив кадрову ситуацію команди U-21 та деякі рішення штабу наставника Унаї Мельгоси у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії (2:3).

Очеретько чудовий матч провів, дві результативні передачі віддав, дуже впевнений вигляд мав. Не знаю, чому він не грає в Шахтарі. Незрозуміло мені. Чим це не заміна Судакову? Бражко мені теж сподобався, він почав оживати, багато боротьби виграв, через нього йшла гра.

Рубчинський як заміна Ярмолюку? Це футболісти трішки різних рівнів. Ярмолюк – основний гравець Брентфорда і вже футболіст національної збірної України. Не знаю, наскільки серйозне пошкодження він мав, що його випустили лише на заміну, але вже як є. Ярмолюк – гравець для першої збірної. Так само, я вважаю, що для національної команди вже підходять Очеретько, Бражко, Батагов. Треба звернути на них увагу.

Від Ваната я очікував більшого. Все-таки він найкращий бомбардир чемпіонату. Я чекав, що Ванат краще зіграє, буде гострішим. У нього був момент відзначитися, але він його не реалізував.

Наші флангові захисники намагалися грати в атаці, але потрібне завершення. От саме цього не вистачало. Взагалі команда старалася, хочу її похвалити за цю гру. Якщо у наступному матчі Україна буде з такою ж самовіддачею грати, то є шанси пройти далі.

Заміна Романа на В'юнника з переміщенням Брагару в захист? Я не розумію, чим керувався тренерський штаб. Що там із Крупським взагалі? Він же наче після трави вже був на заміні… Це рішення Мельгоси мене здивувало. Як показали подальші події, його не можна назвати вдалим.

М'язові проблеми Волошина та Брагару? Навіть не знаю. Це треба бути всередині процесу, аби назвати точну причину. Можливо, це якраз наслідок повної самовіддачі гравців, що вони не шкодували себе у біговій роботі. Зараз найголовніше – це відновитися після цієї гри, – заявив Маркевич в інтерв’ю «Українському футболу».