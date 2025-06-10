Маркевич закликав не звільняти Реброва зі збірної України
Авторитетний вітчизняний фахівець розповів, що робити із грою «синьо-жовтих»
близько 1 години тому
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич після шокуючої поразки від Канади (2:4), заявив що поки зарано задумуватися про відставку Сергія Реброва з посади наставника «синьо-жовтих».
Було одразу видно, що канадці хотіли виграти. Це було зрозуміло по реакції головного тренера і лаві запасних господарів. А ми вийшли на поле потрусити одним місцем.
Ні в якому разі не натякаю, що зараз треба когось міняти. Футболісти самі повинні задуматись, у що вони грають. Всі ж слідкують за збірною України. Тим більше зараз, коли є серйозні проблеми в державі, а національна команда тримається. Ото є основне. Але цього, наразі, ми не бачимо, – заявив Маркевич у інтерв’ю Sport.ua.
Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.
Раніше стало відомо, що матч ризикує пропустити півзахисник Артем Бондаренко. Лідер Шахтаря не вперше викликається до лав національної збірної однак так і не дебютував за неї.
Поділитись