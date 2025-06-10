Сергій Стаднюк

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич після шокуючої поразки від Канади (2:4), заявив що поки зарано задумуватися про відставку Сергія Реброва з посади наставника «синьо-жовтих».

Було одразу видно, що канадці хотіли виграти. Це було зрозуміло по реакції головного тренера і лаві запасних господарів. А ми вийшли на поле потрусити одним місцем. Ні в якому разі не натякаю, що зараз треба когось міняти. Футболісти самі повинні задуматись, у що вони грають. Всі ж слідкують за збірною України. Тим більше зараз, коли є серйозні проблеми в державі, а національна команда тримається. Ото є основне. Але цього, наразі, ми не бачимо, – заявив Маркевич у інтерв’ю Sport.ua. Мирон Маркевич

Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.

Раніше стало відомо, що матч ризикує пропустити півзахисник Артем Бондаренко. Лідер Шахтаря не вперше викликається до лав національної збірної однак так і не дебютував за неї.