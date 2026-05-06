Сергій Разумовський

Турецький журналіст і коментатор Гекхан Екрем повідомив, що головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью зацікавлений у можливому підписанні вінгера Трабзонспора та збірної України Олександра Зубкова.

За інформацією джерела, португальський фахівець уважно стежить за ситуацією навколо українського футболіста, який може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна. Один із можливих варіантів розвитку подій передбачає обмін: Зубков може перейти до Бенфіки, а в зворотному напрямку до Трабзонспора вирушить один із гравців лісабонського клубу.

Інтерес з боку Моурінью може бути пов’язаний і з тим, що португальський тренер добре знайомий із турецьким чемпіонатом. Раніше він працював у Фенербахче, тому має достатнє уявлення про рівень футболістів, які виступають у місцевій Суперлізі. Саме цей фактор може відіграти важливу роль у потенційному трансфері Зубкова.

Раніше у ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що Олександр Зубков може залишити Трабзонспор влітку. Український вінгер привертає увагу завдяки своїй універсальності, здатності діяти на флангах атаки, створювати моменти для партнерів і виконувати великий обсяг роботи в нападі.

У поточному сезоні Зубков провів за Трабзонспор 34 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 3 забиті м’ячі та 11 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 7 мільйонів євро.

Олександр Зубков також залишається гравцем національної збірної України, що додатково підвищує його статус на міжнародному ринку. Якщо інтерес Бенфіки стане предметним, літнє трансферне вікно може стати для українця шансом перебратися до одного з найвідоміших клубів Португалії.

