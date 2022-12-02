Швейцарія перемогла в битві принципових суперників України та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Марна перемога. Огляд матчів Камерун – Бразилія та Сербія – Швейцарія
Африканська команда створила сенсацію, яка нічого не дала з турнірної точки зору
Фото - AFP
У заключний матчах групового етапу чемпіонату світу-2022 Швейцарія переграла Сербію (3:2), а Камерун здолав Бразилію (1:0).
Проте, результат паралельного матчу не дозволив африканській команді вийти до плей-офф. Вашій увазі огляди зустрічей.
Раніше стало відомо, що на чемпіонаті світу-2022 ми не побачимо фінал Аргентина – Бразилія.
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