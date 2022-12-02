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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

На чемпіонаті світу-2022 ми не побачимо фінал Аргентина – Бразилія

Стала відома повна сітка плей-офф мундіалю
Футбол Чемпіонат світу з футболу
00:16
На чемпіонаті світу-2022 ми не побачимо фінал Аргентина – Бразилія
Фото - Getty Images

Груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі завершено. Таким чином, сформувалися всі пари 1/8 фіналу турніру.

Відома також вся сітка плей-офф мундіалю. Наприклад, між собою в фіналі точно не зіграють Бразилія і Аргентина. Проте ми можемо побачити повторення вирішального матчу минулого розіграшу між Хорватією та Францією.

Нагадаємо, жодна збірна не набрала 9 очок на груповому етапі ЧС-2022.

Сергій Стаднюк
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Теги

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