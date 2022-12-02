Офіційно. Груповий етап чемпіонату світу-2022 закінчено
На чемпіонаті світу-2022 ми не побачимо фінал Аргентина – Бразилія
Стала відома повна сітка плей-офф мундіалю
Фото - Getty Images
Груповий етап чемпіонату світу-2022 в Катарі завершено. Таким чином, сформувалися всі пари 1/8 фіналу турніру.
Відома також вся сітка плей-офф мундіалю. Наприклад, між собою в фіналі точно не зіграють Бразилія і Аргентина. Проте ми можемо побачити повторення вирішального матчу минулого розіграшу між Хорватією та Францією.
Нагадаємо, жодна збірна не набрала 9 очок на груповому етапі ЧС-2022.
Коментарі 0