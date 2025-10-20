Павло Василенко

Молодіжна збірна Марокко вперше в історії виграла чемпіонат світу U-20, сенсаційно здолавши у фіналі Аргентину з рахунком 2:0.

Обидва голи у фінальному матчі в Сантьяго забив Яссір Забірі, нападник португальського Фамалікао, який став справжнім героєм турніру. Уже на 12-й та 29-й хвилинах він фактично вирішив долю зустрічі, змусивши суперника змиритися з поразкою.

Це – перший титул Марокко на світовій арені серед молоді. До цього їхнім найкращим результатом було четверте місце у 2005 році.

На шляху до історичного тріумфу марокканці перемогли Іспанію, Бразилію, Республіку Корея, США та Францію, а єдина поразка на груповому етапі від Мексики (0:1) лише загартувала команду.

Перемога в Чилі стала ще й символічною: Марокко – перша африканська збірна, яка виграла чемпіонат світу з 2009 року, коли тріумфувала Гана.

Попри поразку, Аргентина залишається рекордсменом за кількістю титулів (6), випереджаючи Бразилію (5).

Чемпіонат світу U-20, фінал

Аргентина U-20 – Марокко U-20 – 0:2

Голи: Яссір Забірі, 12, 29.