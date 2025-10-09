«Вони будуть розвиватися». Збірна України закохала у себе на ЧС U-20
Думка експерта
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Ексфутболіст збірної України Євген Левченко оцінив виступ синьо-жовтих на молодіжному ЧС-2025 (U-20). Його слова наводить Tribuna.
Якщо дивитися в цілому, то ми дуже спокійно відіграли груповий етап. У цій команді є перспективні гравці. Всі казали, що Парагвай дуже хороша команда з талантами - а ми їх обіграли. Важливо подивитися на всю картину. Вийти з першого місця - це круто.
Ці футболісти прогресують, у них є потенціал. Навіть дивлюсь на Богдана Будка, який у Нідерландах за АЗ Алкмаар грає. Вони будуть розвиватися надалі, - сказав Левченко.
Збірна України у більшості без шансів програла хорватам. Гравця «синьо-жовтих» забрала швидка.
