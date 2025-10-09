Ексфутболіст збірної України Євген Левченко оцінив виступ синьо-жовтих на молодіжному ЧС-2025 (U-20). Його слова наводить Tribuna.

Якщо дивитися в цілому, то ми дуже спокійно відіграли груповий етап. У цій команді є перспективні гравці. Всі казали, що Парагвай дуже хороша команда з талантами - а ми їх обіграли. Важливо подивитися на всю картину. Вийти з першого місця - це круто.

Ці футболісти прогресують, у них є потенціал. Навіть дивлюсь на Богдана Будка, який у Нідерландах за АЗ Алкмаар грає. Вони будуть розвиватися надалі, - сказав Левченко.