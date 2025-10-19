На ЧС-2025 (U-20) Колумбія та Франція з'ясовували, хто поїде з турніру в Чилі із бронзовими медалями Мундіалю.

Поєдинок в Сантьяго завершився мінімальною перемогою південноамериканців (1:0). Колумбійці забили швидкий гол, який вирішив долю матчу за 3 місце.

Колумбія здобула свою першу медаль на цих фінальних змаганнях за понад 20 років, перемігши Францію в Сантьяго. Команда Сесара Торреса вийшла вперед вже на другій хвилині, завдяки сильному колумбійському пресингу, який дозволив їм виграти м'яч за межами штрафного майданчика Франції, а Переа забив гол.

Здавалося, що Les Bleus незабаром зрівняють рахунок, коли Сілла схопив вільний м'яч у штрафному майданчику та обійшов Джордана Гарсію, але воротар разом з Москерою заблокував його удар.

Колумбія виглядала комфортно протягом більшої частини другого тайму і мала б подвоїти свою перевагу, коли Бенітес підібрав м'яч у кишені Зідана та пробив по воротах, але той вибив поперечину. Вони мало не поплатилися за це наприкінці гри, коли Лукаса Міхала, здавалося, перевернуло догори ногами у штрафному майданчику, але рішення було скасовано після перегляду. Потім блискавичний удар Ілана Туре в останній хвилині влучив у стійку, і південноамериканці вхопилися за перемогу.

ЧС-2025 (U-20). Матч за 3 місце

Колумбія - Франція 1:0

Гол: Переа, 2

Сьогодні ввечері у фіналі турніру зійдуться Аргентина та Марокко. Матч у столиці Чилі розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Шахтар і Динамо продовжують гратися у піддавки. Полісся знову відібрало очки в «гірників».